Bugün sahalar U16’ların…

Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli U16 Futbol Ligi’nde yoğun bir gün yaşayacağız. A, E ve H gruplarındaki toplam 8 mücadele, 8 ayrı statta oynanacak. Maçlar saat 19.00 ve 19.15’te başlayacak.

Akşamın programı şöyle…

A-İZMİT BLD.SPOR-K.GÜNEŞ 19.00 AVNİ KALKAVAN

A-B.DERİNCE-ÇAMLITEPE 19.00 DERİNCE SUNİ ÇİM

A-KÖRFEZ İLÇESİ-BAŞARAN 19.15 KÖRFEZ ESENTEPE

E-KARTEPE B.-G. ŞİRİNKÖY 19.15 ARSLANBEY STADI

E-KULLAR-ÇAMCUKUR 19.15 Ş.BNB.A.KULAKSIZ

E-GÖLCÜK G.B.-SARIMEŞE 19.15 DEĞİRMENDERE

H-S.ORHAN-DARICA MARTI 19.00 METİN OKTAY

H-ÇAYIROVA-GEBZE BALKAN 19.15 ÇAYIROVA KUŞTEPE