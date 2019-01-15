Bugün sahalar U16’ların…

Kocaeli U16 Futbol Ligi’nde yoğun bir gün yaşayacağız. A, E ve H gruplarındaki toplam 8 mücadele, 8 ayrı statta oynanacak. Maçlar saat 19.00 ve 19.15’te başlayacak.
Akşamın programı şöyle…
A-İZMİT BLD.SPOR-K.GÜNEŞ 19.00 AVNİ KALKAVAN
A-B.DERİNCE-ÇAMLITEPE 19.00 DERİNCE SUNİ ÇİM
A-KÖRFEZ İLÇESİ-BAŞARAN 19.15 KÖRFEZ ESENTEPE
E-KARTEPE B.-G. ŞİRİNKÖY 19.15 ARSLANBEY STADI
E-KULLAR-ÇAMCUKUR 19.15 Ş.BNB.A.KULAKSIZ
E-GÖLCÜK G.B.-SARIMEŞE 19.15 DEĞİRMENDERE
H-S.ORHAN-DARICA MARTI 19.00 METİN OKTAY
H-ÇAYIROVA-GEBZE BALKAN 19.15 ÇAYIROVA KUŞTEPE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz