Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesinin duble yol yapılması çalışmaları kapsamında Ahmet Yesevi Kavşağı’nda binder asfalt serimi tamamlandı. Ahmet Yesevi Caddesi orta refüj süpürge beton, tretuvar ve yaya korkuluk imalatları yapılıyor. Yüzde 95 oranında üstyapı çalışmalarının tamamlandığı projenin kısa süre içerisinde hizmete girmesi planlanıyor. 2,5 kilometre uzunluktaki cadde 2 gidiş 2 geliş olmak üzere dört şeride çıkarıldı. Cadde; 2 kavşak düzenlemesi, dere ıslahı ve aydınlatma çalışmalarıyla baştan aşağı yenilendi. Caddede 26 bin 500 ton plent miks temel 12 bin 175 ton binder 8 bin 225 ton da aşınma asfalt serimi yapıldı. 16 bin 500 metrekare parke 16 bin 625 metrede bordür döşemesi yapılan cadde üzerinde 8 bin 350 metreküp taş duvar, betonarme açık kesit, menfez ve aydınlatma tamamlandı.
- Yaşam
Hoca Ahmet Yesevi Caddesi tamamlanıyor
Büyükşehir tarafından Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde süren üstyapı çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.