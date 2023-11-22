“Kocaeli Mutfağı” TRT Belgesel ekranlarında

Kocaeli'nin zengin gastronomi mirası, şimdi TRT Belgesel ekranlarında tüm Türkiye'yle buluşuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen gastronomi turizmi geliştirme çalışmaları kapsamında, Kocaeli Mutfağı'nın eşsiz lezzetleri "Yiyeceğin Serüveni" programı aracılığıyla izleyicilere taşınıyor. Şehrin tarih ve kültür zenginliğiyle yoğrulmuş yöresel lezzetleri, izleyicileri bir lezzet keşfine çıkaracak. Kocaeli'nin mutfak mirası, geleneksel tatları modern dokunuşlarla birleşerek izleyicilere unutulmaz bir lezzet deneyimi sunacak.
ZENGİN KOCAELİ MUTFAĞI
Geçmişten günümüze uzanan köklü bir tarihi ve birbirinden özgün yöresel lezzetleriyle dolu Kocaeli Mutfağı, "Yiyeceğin Serüveni" programı ile izleyicilerini İzmit Eseler Köyü'nden Gölcük KO-MEK Türk Mutfağı çalışmalarına, tatlı ustalarından, kentin şeflerinin mutfağına kadar uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Yerel Kültür Platformu iş birliği içerisinde hazırlanan Kocaeli Mutfağı kitabı da tv çekimlerinde yapılacak gastronomi çekimlerine altlık hazırlayarak, şehrin lezzet hazinelerini Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyicilere tanıtmasına destek oluyor.
MANCARLI PİDE VE SÜTLÜ NURİYE’NİN SERÜVENİ
İki gün boyunca süren programda İzmit Eseler Köyünde Hafize Portakal tarafından “Mancarlı Pide”, Tatlıcı Güven üretim tesislerinde Metin Güven tarafından “Sütlü Nuriye”, Gölcük KO-MEK kurs merkezi türk mutfağında Eğitmen Şef Nalan Önem tarafından “ Karamürsel Simit Dolması” ve son olarak İzmit Ramada Otel’de Executive Chef Naif Bagi tarafından “Kandıra Hindisi” çekimleri gerçekleştirildi. Birbirinden lezzetli Kocaeli yemekleri, "Yiyeceğin Serüveni" programında yakında izleyiciyle buluşacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.