22 Kas 2023 - 11:17 - Spor

ÜMİT MİLLİ TAKIMDA EMİR ORTAKAYA ŞOV: 2-0

Kocaelispor’un Fenerbahçe’den kiraladığı sürpriz golcü savunma oyuncusu Emir Ortakayalı Ümit Millî Takımımız, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında karşılaştığı Norveç'i 2-0 mağlup etti. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadelede Millî Takımımızın gollerini 30. dakikada Cihan Çanak ve 64. dakikada Erencan Yardımcı kaydetti. Ümit Millîlerin 17 Kasım Cuma günü Slovenya ile oynadığı özel maç 1-1 eşitlikle sona ermişti. Emir'in son dakikalardaki müthiş kafa şutu adeta direkte patladı.