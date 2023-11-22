ÜMİT MİLLİ TAKIMDA EMİR ORTAKAYA ŞOV: 2-0

TÜRKİYE:2-NORVEÇ:0
STAT: Alanya Oba Stadyumu
HAKEMLER: Denys Shurman, Valentyn Kutsev, Oleksandr Korniyko, Oleksandr Kalonov
TÜRKİYE: Doğan Alemdar, Serdar Saatçı, Emin Bayram, Emir Ortakaya, Ayberk Karapo (Dk.81 Eray Korkmaz), Kazımcan Karataş, Yunus Emre Konak, Aksel Baran Potur (Dk.88 Demir Ege Tıknaz), Bartuğ Elmaz, Cihan Çanak (Dk.88 Şahin Dik), Erencan Yardımcı (Dk.78 Metehan Altunbaş)
NORVEÇ: Sander Tangvk, Fredrik Sjovold (Dk.68 Eskil Edh), Halvor Rodolen Opsahl, Leo Hjelde (Dk.41 Nikolai Hopland), Christos Zafeiris, Kristian Arnstad, Lasse Nordas (Dk.68 Elias Melkersen), Isak Hansen-Aaron, Joel Mugisha (Dk.83 Tobias Gulliksen), Fredrik Oppegard, Daniel Karlsbakk (Dk.68 Bryan Fiabema)
Ümit Millî Takımımızın Norveç maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:
KALECİLER: Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği), Emre Bilgin (Vavacars Fatih Karagümrük)
DEFANS: Serdar Saatçı (SC Braga), Emin Bayram (KVC Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe A.Ş.), Emir Ortakaya ( Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Ayberk Karapo (Manisa FK), Kazımcan Karataş (Galatasaray A.Ş.), Eray Korkmaz (Çaykur Rizespor A.Ş.)
ORTA SAHA: Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş A.Ş.), Aksel Baran Potur (Moss FK), Bartuğ Elmaz ( Fenerbahçe A.Ş.), Cihan Çanak (Standard Liege), Emircan Gürlük (FC Orenburg), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor), Yunus Emre Konak (EMS Yapı Sivasspor), Burak İnce (Slask Wroclaw)
FORVET: Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Metehan Altunbaş (Adanaspor A.Ş.)
TEKNİK DİREKTÖR: Levent Sürme
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.