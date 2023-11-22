Akşener, Kocaeli’de iki ilçe adayını daha açıkladı

Akşener, Körfez adayı Azmi Cihat Hatipoğlu’nun elini kaldırdı.
Akşener, Dilovası adayı Emin Yılmaz’ın elini havaya kaldırdı.
İYİ Parti Gebze ve Karamürsel’in ardından iki ilçede daha belediye başkan adayları belirlendi. Körfez’de Azmi Cihat Hatipoğlu, Dilovası’nda da Emin Yılmaz’ın isimleri bugünkü grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından açıkladı. Akşener, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, Hatipoğlu, Yılmaz’ın ellerini havaya kaldırarak başarılar diledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.