22 Kas 2023 - 11:28 - Siyaset

Akşener, Kocaeli’de iki ilçe adayını daha açıkladı

İYİ Parti Gebze ve Karamürsel’in ardından iki ilçede daha belediye başkan adayları belirlendi. Körfez’de Azmi Cihat Hatipoğlu, Dilovası’nda da Emin Yılmaz’ın isimleri bugünkü grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından açıkladı. Akşener, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, Hatipoğlu, Yılmaz’ın ellerini havaya kaldırarak başarılar diledi.