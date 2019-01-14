AKP Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirdikten sonra ilçe başkanları ve belediye başkan adaylarıyla Sekapark'ta bulunan Maide Kafe ve Restoran'da bir araya geldi. İzlenecek yol haritasına dair değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “İlçe Başkanlarımız ve Belediye Başkan Adaylarımız ile birlikte gerçekleştirdik. Şimdi Vakit; sevdalısı olduğumuz şehrimiz için ilk günkü aşkla, gece gündüz demeden, daha çok çalışma vaktidir” dedi. Selin BECER
Bugün 13:21 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:36 TSİ
AKP'li başkanlar ve belediye başkan adayları bir araya geldi
AKP Aday Tanıtım Toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirdikten sonra ilçe başkanları ve belediye başkan adaylarıyla Sekapark'ta bulunan Maide Kafe ve Restoran'da bir araya geldi.
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Bugün 13:21 TSİ - Siyaset 401 Okunma
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Yorumlar
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Sultan Susmaz - MERAK ETTİĞİ ŞEY. KOCAELİYE NEDEN KOCAELİLİ İL BAŞKANI OLMUYORDA DOĞULU OLUYOR. KOCAELİDE HİÇ Mİ OKUYAN YOK DA BİNGÜLLÜ, MUŞLU, HAKKARILİ, SİİRTLİ GİBİ HEP DOĞOLULAR YÖNETİME SOKULUYOR. NEREDE SİZİN EŞİTLİK İLKENİZ GİTSİNLER KENDİ DOĞDUKLARI YERDE SİYASET YAPSINLAR. NEDENMİ BİR İŞİNİ GÖRMEK İÇİN ONLARDAN OLACAKSIN. İŞE ALINANLARA BİR BAKIN ÇOĞU HEMŞERİ AKP Lİ BİLE DEĞİL BİZ OY VERELİM ONLARIN AKP Lİ OLMAYAN EŞİ DOSTU İŞE GİRSİN OLMAZ BÖYLE ŞEY. BELEDİYEYE SON ZAMANLRDA ALINAN İŞÇİLERE BİR BAKIN NE DEMEK İSTEDİĞİMİ ANLARSINIZ. AĞZINLA KUŞ KAPSAN BİLE DOĞULU DEĞİLSEN İŞE GİRME ŞANSIN YOK. ÇOK MERAK EDENLER ARAŞTIRSIN. OZAMAN HAK VERİRLER. BU SESLENİŞİM EY AKP Lİ BAKANLAR DUYUN BU SESİ.
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