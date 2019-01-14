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MHP’de yol haritası 17 Ocak’ta netleşecek

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, yerel seçimlere yönelik yürütecekleri çalışmaların 17 Ocak’ta Ankara’da gerçekleştirilecek olan il başkanları toplantısından sonra netleşeceğini söyledi.

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AKP geçtiğimiz cumartesi günü ilçe belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyurdu.  Aday tanıtım programı öncesinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP’ye de ilçe bırakabileceği gündemdeydi. Fakat MHP’ye ilçe bırakılmadı. Bu gelişmenin ardından MHP, aday olarak belirlenen isimlerin adaylıkları geri çekilerek Cumhur İttifakı’nın destekleneceği belirtildi. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri’ndeki yol haritasının 17 Ocak’ta Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek olan il başkanları toplantısından sonra daha da netleşeceğini ifade etti.

BAŞVURULAR İÇİN YARIN SON GÜN

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında hareket edeceklerinin altını çizerek bazı ilçelerde MHP’den aday gösterilen isimlerin artık aday olmadığını belirtti.  Ünlü daha önce MHP’den aday olan isimlere yönelik, “Onlar Cumhur İttifakı çerçevesinde çalışmalarına devam edecekler” diye konuştu.  Belediye meclis üyelikleri için aday adaylık başvurularının yarın sona ereceğini belirten Ünlü, “Belediye meclis üyelikleri için aday olmak isteyen isimler ilçe başkanlıklarımıza giderek başvuru dilekçelerini yarına kadar vermeliler” dedi. Selin BECER

Bugün 13:24 TSİ - Gündem 84 Okunma

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