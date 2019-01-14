Hürriyet: İyi ki oy vermişim diyeceksiniz

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Parti Meclisi üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İl Başkan Yardımcıları Selim Yıldız, Berna Çetin, Hasan Akar, Seda Oral, Nuri Top, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit İlçe Kadın Kolu Başkanı Birgül Gök ve partililerimizle birlikte Yenidoğan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

TÜM SÖZLERİMİ TUTTUM

Salon Yenidoğan’da vatandaşlarla bir araya gelen CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Ben milletvekilliğimde vatandaşa iki söz vermiştim. İlk olarak herkesin milletvekili olacağım dedim ve sözümü tuttum. Beni arayan kimseye sen partili misin değil misin diye sormadım. Vatandaşın bir derdi sorunu varsa, siz bana oy vermediniz bu konuyla ilgilenmem demedim. Bu kentte yaşayan yurttaş olma sorumluluğuyla her sorunla ciddiyetle ilgilendim. Sadece muhalefet etmedik, çözümünü ortaya koyduk. Çözdürmek için var gücümüzle çalıştık. İkinci sözüm halktan hiç kopmayacağım, hep halkın arasında olacağım dedim. Bu sözü mü de tuttum. Benim de herkes gibi bir yaşantım var. Sonuçta öldüğümüzde hepimizi bir karış toprağa gömecekler. Hiçbirimizin birbirimizden farkımız yok. Hepimiz insanız. Önemli olan vatandaşlarımızın sorunlarına çare, yarasına merhem olabilmek. Ben bunu önemsiyorum” dedi.

İZMİT'İ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Konuşmasına devam eden Başkan adayı Hürriyet, “Kul hakkını çok önemserim. Vatandaşımızın bizlere verdiği emanet görevler bizim sorumluluğumuzdur ve o sorumluluk bilinciyle hareket ettik. Şimdi yeni bir süreç var önümüzde. Allah nasip eder başkan olduğumuzda, yine vatandaşımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. İzmit’i birlikte yöneteceğiz. Sadece kazanmak yetmez, güzel yönetmek, iz bırakmak lazım. Kim bir çivi bile çakıyorsa bu kente Allah razı olsun. Ama bu kentin bütçesiyle 10 tane Kocaeli kurarsınız. Bu kentin insan gücü, sanayisi, denizi, körfezi, doğası var. Her türlü kaynağı var ama Türkiye’ye baktığımız zaman Kocaeli'nin değil Eskişehir’in konuşulduğunu görüyoruz. Herkes akın akın Eskişehir’i görmeye gidiyor, turlar düzenleniyor. Neden İzmit bir cennet haline getirilmiyor?” dedi.

EN UFACIK SORUN KANSER HALİNE GELDİ

İktidarın Kocaeli’de 13 belediyesi olmasına rağmen sorunların çözüme kavuşturulmadığını da sözlerine ekleyen Başkan adayı Hürriyet, “On üç belediyeleri var, iktidar kendilerinde. Daha hangi yetki lazım sorunları çözebilmek için? Bugün en ufacık sorun bile kriz olmuş İzmit’te. Vatandaşa da yazık, derdi çözülmüyor. İzmit’te daha iyisi fazlasıyla mümkün. Kazandığımızda çok daha iyisinin yapılacağını göreceksiniz. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı gördükçe, bildikçe, yaşadıkça inanın iyi ki oy vermişim diyeceksiniz. Bu kentte yönetenlerin şımarıklığı var. Kulakları sağır, gözleri kör bir anlayış var bu kentte. Biz bu anlayışı yıkmak istiyoruz. Bu kentte huzura, birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Senden benden demeden, hangi görüşten olursa olsun hep birlikte, konu komşu, hısım akraba bir arada yaşama kültürünü geliştirmemiz lazım. İnsanlar son dönemlerde çok ayrıştırıldı ve birbirine düşman edildi. Bunun bir son bulması lazım. Bu yüzden huzurlu bir kent yaratmamız gerekiyor” dedi.

BERABER KUTLAYACAĞIZ

Programda konuşan CHP PM üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise,“ İzmit’te yaşayan insanların yeniden bu kentin yönetiminde söz sahibi olabilmesi için yola çıktık. Fatma Kaplan Hürriyet hem mecliste çok seviliyor hem de İzmit’te çok seviliyor ve meclisin de en çalışkan milletvekillerindendir. İzmit’in de bu çalışkanlığa ihtiyacı var. İzmit’in değişim ve dönüşüme ihtiyacı var. Uzun yıllar önce İzmit’te yapılan yatırımların üzerine, tek bir yatırım sayın dediğimde sayamazsınız. Geçmişte İzmit Avrupa kenti olmuştu, ama ondan eser kalmadı. Kentin problemlerini çözemiyorlar. Biz bu seçimi alacağız ve hep beraber kutlayacağız. Fatma hanıma şimdi herkes çok rahat ulaşabiliyor, belediye başkanı olduğunda herkes evinden çıkıp belediyeye gidecek, o benim ablam diyecek, probleminin çözümünü çok rahat bir şekilde talep edecek” açıklamasında bulundu.