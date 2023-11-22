Körfez U14 açık ara lider

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U14 Futbol takımı açık ara liderliğini sürdürüyor. Gençlerbirliği Spor Kulübü önceki gün Esentepe Stadı’nda karşılaştığı İlimtepe Gençlerbirliğispor’u farklı yenerek liderliğini devam ettirdi. Rakibini 6-1 gibi farklı skorla yenerek 12. hafta sonunda 12. galibiyetini almış oldu

32 GOLLE ZİRVEDE

Nefes kesen müsabakada golleri Muhammet Can (2), Berkay, Yiğit, Akif ve Emir atarken Muhammed Can Aydın 32 golle gol krallığında da zirvede bulunuyor. E Grubunda lider durumda olan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U14 Futbol Takımı grubun 85 golle en çok gol atan, 3 golle en az gol yiyen takımı durumunda.

KARMA GRUPLAR OLUŞTURULABİLİR

Diğer taraftan maçı izleyen spor otoriteleri rekabet ortamının daha da güçlenmesi gerektiğinin altını çizerken, “İlçelerin takımlarının karma gruplar yapılarak daha rekabetçi ortamlar olursa takımların ve çocukların gelişmesi de daha iyi olur. Kalite yükselir. İyi olan, gelecek vaat eden sporcular daha net görülür tespit edilir. İl ve ülke futbolunun alt yapısını güçlendirir” ifadelerini kullandı.