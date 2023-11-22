Aygün: “Amatör sporun yanındayız”

SPORTİF BAŞARI VE TESİSLEŞME

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde gençliğe ve spora yatırımların bir bir hizmete sunulduğu ilçede sportif başarının yanı sıra tesisleşme konusunda da önemli atılımlar atılıyor. Bir yandan Gençlik ve Spor Merkezleri projelerini hayata geçirirken diğer taraftan ilçeye 18 yeni spor alanı kazandıran Başkan Aygün, amatör spor kulüplerinin de daima yanında olarak, destek veriyor.

YAVUZSPOR – DERİNCE BİRLİKSPOR

Başkan Aygün bu kapsamda son olarak AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Derince Belediye Stadı’nda Yavuzspor ile Derince Birlikspor arasında gerçekleşen U 19 hazırlık müsabakasını takip etti. Her iki takım yöneticileri, antrenörleri ve sporcularına başarılar dileyen Başkan Aygün, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin gelişimine katkı sunan, spor kulüplerimizin faaliyetlerini destekliyoruz” dedi.