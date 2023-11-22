Aygün: “Amatör sporun yanındayız”

SPORTİF BAŞARI VE TESİSLEŞME
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde gençliğe ve spora yatırımların bir bir hizmete sunulduğu ilçede sportif başarının yanı sıra tesisleşme konusunda da önemli atılımlar atılıyor. Bir yandan Gençlik ve Spor Merkezleri projelerini hayata geçirirken diğer taraftan ilçeye 18 yeni spor alanı kazandıran Başkan Aygün, amatör spor kulüplerinin de daima yanında olarak, destek veriyor.
YAVUZSPOR – DERİNCE BİRLİKSPOR
Başkan Aygün bu kapsamda son olarak AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Derince Belediye Stadı’nda Yavuzspor ile Derince Birlikspor arasında gerçekleşen U 19 hazırlık müsabakasını takip etti. Her iki takım yöneticileri, antrenörleri ve sporcularına başarılar dileyen Başkan Aygün, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin gelişimine katkı sunan, spor kulüplerimizin faaliyetlerini destekliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.