Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:28 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:29 TSİ

Hürriyet, ASKF’yi ziyaret etti

CHP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda (ASKF) belediye başkanı gibi karşılandı. ASKF Başkanı Murat Aydın, Hürriyet’e hediye ettiği kalemi verirken, “Umarım size hediye ettiğimiz bu kalemle, başkanlığınızın ilk imzasını atarsınız” dedi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet Sivil Toplum Kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetimini ziyaret eden Fatma Kaplan Hürriyet, Murat Aydın tarafından adeta İzmit Belediye Başkanı gibi karşılandı. ASKF Binasında gerçekleştirilen ziyarete CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yöneticileri de katıldı. Aydın, Fatma Kaplan Hürriyet’e hediye ettiği kalemi verirken, “Belediye Başkanlığı noktasında sizlere başarılar diliyoruz. Umarım size hediye ettiğimiz bu kalemle, başkanlığınızın ilk imzasını atarsınız” dedi.

HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Ziyarette ilk olarak söz alan AKSF Başkanı Murat Aydın, “İlk ziyaret sizden geldi. Siz zaten kenti tanıyorsunuz. Eksikler noktasında söyleyecekleriniz vardır. Göreve geldikten sonraki süreçte her türlü desteğe hazırız. Spor camiamız büyük. Büyük kulüplerimiz var. Bugün Kocaeli’de 580 kulüp var. STK’lar içinde en büyüğü biziz. Sadece İzmit’te 121 spor kulübü var. Göreve geldiğinizde bize ve gençlere destek vereceğinize inanıyoruz. Gençlerimizin kazanılabilmesi için yapılabilecek her şeyi önemsiyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapacağımıza dair gençlere söz verdim” şeklinde konuştu.

TECRÜBELİ BİR İNSAN

Konuşmasının devamında Aydın, “2019 yılının ilk seçim startını Fatma Hanım’la verdik. İlk ziyaret kendisinden geldi. İlçe Başkanı ve yönetici arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Kocaeli’nin siyasetini anlatacak değilim. Kendisi tecrübeli bir insan. Vekilliği devam ediyor, onu da takip ediyoruz. Oluşumunuz içerisinde değerli kulüp yöneticisi arkadaşlarımız da var. Çıkmış oldukları bu yolda başarılar diliyorum. Rabbim göreve gelmeyi nasip etsin. İzmit ve spor kulüpleriyle ilgiliyi çalışmalar yapılacağına inanıyorum. Belediye Başkanlığı noktasında sizlere başarılar diliyoruz. Umarım size hediye ettiğimiz bu kalemle, başkanlığınızın ilk imzasını atarsınız” ifadelerini kullandı.

SİYASET YAPMADAN ÇALIŞMAK İSTİYORUZ

Aydın’ın ardından söz alan CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugünü bize ayırdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Güzel projelere imza atmak bizim dileğimiz. Biz siyaset yapmadan çalışmak istiyoruz. Siyaset gelir geçer ama insani bir yaklaşım daha önemli. Vekillik dönemimde, partizanlık yapmadan destek isteyen kim olursa olsun geri çevirmedim. Bize oy verip vermediğini sormadım. Vekillik, başkanlık bir ama biz yine yüz yüze bakarız. Bütün sıfatlarımız bittiğinde birbirimize iyiliğimizin geçmesi çok önemli” diye konuştu.

attachment-293358-2-1f965e81095217a1f11b75236da5e69b-1547459718-1547461733.jpg?

KENTİN CİDDİ KAYNAKLARI VAR

Konuşmasının devamında Hürriyet, “Elimden geldiği kadar bu kentin sorununu bildim. Körü körüne muhalefet etmedim. Kimseyi kimseden ayırmadım, halkın arasında olacağım dedim. Vatandaşın bir derdi olduğunda anlatabilmesi çok kıymetli. Benim hayatım zorluklarla geçti, arayabileceğim kimse olmadı. Benim vekilliğim insanlara faydalı olmalı. Herkese eşit ve adil hizmet için bu yolu tamamlamak istiyorum. Bu kentin eksikleri için yapılabilecekler var gerçekten. Bu kentin 7 kat trilyonluk borcu var. Yerelde ve genelde iktidar gücü var. 13 Belediye verdi bu kent. Bu kentin ciddi kaynakları var” diye belirtti.

13-0 ŞIMARIKLIĞI

Son olarak Hürriyet, “Marka olmak için o kadar çok imkan varken, bu ülkede Kocaeli değil Eskişehir konuşuluyorsa, kentte yaşayan vatandaşları sorgularım. Yanlışı kim yaparsa yapsın yanlıştır. 3 dönemdir sorunları çözümleyecek yetkileri bar ama kimse sorun çözmüyor. 13-0 şımarıklığı yaptıkları. Sorun bu. Göreve gelirsek elimizde sihirli değnek olmayacak ama daha vizyonlu, yararlı ve gerçekçi projeler yapacağız. Her şey para değil. Birlikte proje üretip, birlikte çözeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı. Selin BECER

Bugün 13:28 TSİ - Siyaset 12 Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Hürriyet: İyi ki oy vermişim diyeceksiniz mask
Hürriyet: İyi ki oy vermişim diyeceksiniz
AKP'li Sibel Gönül'den MHP'li Köse'ye ziyaret mask
AKP'li Sibel Gönül'den MHP'li Köse'ye ziyaret
Karakadılar: Mustafa’ya ‘Kocaman’ fark atacağım mask
Karakadılar: Mustafa’ya ‘Kocaman’ fark atacağım
Ünlü: Hiçbir ilçede aday çıkarmayacağız mask
Ünlü: Hiçbir ilçede aday çıkarmayacağız
İki aday ilk kez Vanlılarda buluştu! mask
İki aday ilk kez Vanlılarda buluştu!
CHP, işi sıkı tutuyor mask
CHP, işi sıkı tutuyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İşte AKP'nin adayları! mask
İşte AKP'nin adayları!
AKP'nin başkan adaylarını tanıyalım mask
AKP'nin başkan adaylarını tanıyalım
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki mask
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki
Kar geri dönüyor mask
Kar geri dönüyor
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek mask
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi mask
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi

GALERİ

Zeybek, Bilecik adaylarını tanıttı mask
Zeybek, Bilecik adaylarını tanıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan komşuda mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan komşuda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen 13 yaşındaki çocuk göz yaşlarına boğuldu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen 13 yaşındaki çocuk göz yaşlarına boğuldu
Erdoğan'dan Kocaeli'de adaylara talimat "Adresleri bulun" mask
Erdoğan'dan Kocaeli'de adaylara talimat "Adresleri bulun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı
İzmit Körfezi'ne flamingo akını mask
İzmit Körfezi'ne flamingo akını
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL