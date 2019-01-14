Hürriyet, ASKF’yi ziyaret etti

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet Sivil Toplum Kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetimini ziyaret eden Fatma Kaplan Hürriyet, Murat Aydın tarafından adeta İzmit Belediye Başkanı gibi karşılandı. ASKF Binasında gerçekleştirilen ziyarete CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yöneticileri de katıldı. Aydın, Fatma Kaplan Hürriyet’e hediye ettiği kalemi verirken, “Belediye Başkanlığı noktasında sizlere başarılar diliyoruz. Umarım size hediye ettiğimiz bu kalemle, başkanlığınızın ilk imzasını atarsınız” dedi.

HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Ziyarette ilk olarak söz alan AKSF Başkanı Murat Aydın, “İlk ziyaret sizden geldi. Siz zaten kenti tanıyorsunuz. Eksikler noktasında söyleyecekleriniz vardır. Göreve geldikten sonraki süreçte her türlü desteğe hazırız. Spor camiamız büyük. Büyük kulüplerimiz var. Bugün Kocaeli’de 580 kulüp var. STK’lar içinde en büyüğü biziz. Sadece İzmit’te 121 spor kulübü var. Göreve geldiğinizde bize ve gençlere destek vereceğinize inanıyoruz. Gençlerimizin kazanılabilmesi için yapılabilecek her şeyi önemsiyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapacağımıza dair gençlere söz verdim” şeklinde konuştu.

TECRÜBELİ BİR İNSAN

Konuşmasının devamında Aydın, “2019 yılının ilk seçim startını Fatma Hanım’la verdik. İlk ziyaret kendisinden geldi. İlçe Başkanı ve yönetici arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Kocaeli’nin siyasetini anlatacak değilim. Kendisi tecrübeli bir insan. Vekilliği devam ediyor, onu da takip ediyoruz. Oluşumunuz içerisinde değerli kulüp yöneticisi arkadaşlarımız da var. Çıkmış oldukları bu yolda başarılar diliyorum. Rabbim göreve gelmeyi nasip etsin. İzmit ve spor kulüpleriyle ilgiliyi çalışmalar yapılacağına inanıyorum. Belediye Başkanlığı noktasında sizlere başarılar diliyoruz. Umarım size hediye ettiğimiz bu kalemle, başkanlığınızın ilk imzasını atarsınız” ifadelerini kullandı.

SİYASET YAPMADAN ÇALIŞMAK İSTİYORUZ

Aydın’ın ardından söz alan CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugünü bize ayırdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Güzel projelere imza atmak bizim dileğimiz. Biz siyaset yapmadan çalışmak istiyoruz. Siyaset gelir geçer ama insani bir yaklaşım daha önemli. Vekillik dönemimde, partizanlık yapmadan destek isteyen kim olursa olsun geri çevirmedim. Bize oy verip vermediğini sormadım. Vekillik, başkanlık bir ama biz yine yüz yüze bakarız. Bütün sıfatlarımız bittiğinde birbirimize iyiliğimizin geçmesi çok önemli” diye konuştu.

KENTİN CİDDİ KAYNAKLARI VAR

Konuşmasının devamında Hürriyet, “Elimden geldiği kadar bu kentin sorununu bildim. Körü körüne muhalefet etmedim. Kimseyi kimseden ayırmadım, halkın arasında olacağım dedim. Vatandaşın bir derdi olduğunda anlatabilmesi çok kıymetli. Benim hayatım zorluklarla geçti, arayabileceğim kimse olmadı. Benim vekilliğim insanlara faydalı olmalı. Herkese eşit ve adil hizmet için bu yolu tamamlamak istiyorum. Bu kentin eksikleri için yapılabilecekler var gerçekten. Bu kentin 7 kat trilyonluk borcu var. Yerelde ve genelde iktidar gücü var. 13 Belediye verdi bu kent. Bu kentin ciddi kaynakları var” diye belirtti.

13-0 ŞIMARIKLIĞI

Son olarak Hürriyet, “Marka olmak için o kadar çok imkan varken, bu ülkede Kocaeli değil Eskişehir konuşuluyorsa, kentte yaşayan vatandaşları sorgularım. Yanlışı kim yaparsa yapsın yanlıştır. 3 dönemdir sorunları çözümleyecek yetkileri bar ama kimse sorun çözmüyor. 13-0 şımarıklığı yaptıkları. Sorun bu. Göreve gelirsek elimizde sihirli değnek olmayacak ama daha vizyonlu, yararlı ve gerçekçi projeler yapacağız. Her şey para değil. Birlikte proje üretip, birlikte çözeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı. Selin BECER