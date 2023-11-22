LGS hazırlık kursları 7 ayrı mahallede başladı

Öğrenciler için bir yeniliğe daha imza atan İzmit Belediyesi Çınar Akademi, mahallelerde LGS hazırlık kursu açtı. Çınar Akademi ile birçok öğrenciyi Türkiye’nin en iyi üniversitelerine yerleştiren İzmit Belediyesi, LGS’de kat sayısı yüksek olan Türkçe ve matematik branşlarında uzman eğitim kadrosu ile mahallelerde de eğitim vermeye başladı.
LGS Hazırlık Kursları Topçular Mahalle Konağı, Tavşantepe Mahalle Konağı, Gültepe Gençlik Merkezi, Sanayi Mahalle Konağı, Körfez Mahalle Konağı, Yenidoğan Mahalle Konağı ve Akpınar Gençlik Merkezi’nde faaliyet gösteriyor. 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine konu anlatımı ve soru çözümünün gerçekleştirildiği kurslara öğrenciler ilgi gösteriyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.