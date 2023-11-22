- Eğitim

LGS hazırlık kursları 7 ayrı mahallede başladı

İzmit Belediyesi Çınar Akademi’nin 7 ayrı mahallede hayata geçirdiği LGS hazırlık kursu öğrencilerin yoğun ilgisiyle başladı.

İhlas Haber Ajansı
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LGS hazırlık kursları 7 ayrı mahallede başladı mask

Öğrenciler için bir yeniliğe daha imza atan İzmit Belediyesi Çınar Akademi, mahallelerde LGS hazırlık kursu açtı. Çınar Akademi ile birçok öğrenciyi Türkiye’nin en iyi üniversitelerine yerleştiren İzmit Belediyesi, LGS’de kat sayısı yüksek olan Türkçe ve matematik branşlarında uzman eğitim kadrosu ile mahallelerde de eğitim vermeye başladı.

LGS Hazırlık Kursları Topçular Mahalle Konağı, Tavşantepe Mahalle Konağı, Gültepe Gençlik Merkezi, Sanayi Mahalle Konağı, Körfez Mahalle Konağı, Yenidoğan Mahalle Konağı ve Akpınar Gençlik Merkezi’nde faaliyet gösteriyor. 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine konu anlatımı ve soru çözümünün gerçekleştirildiği kurslara öğrenciler ilgi gösteriyor.
# türkiye, eğitim, İzmit belediyesi

- Eğitim

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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