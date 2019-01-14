Üniversite öğrencisi, ölü bulundu!

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü öğrencisi Gebzeli Ufuk Çelik, Serdivan’da bulunan evinde ölü olarak bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, girdikleri evde Ufuk Çelik’in cansız bedeniyle karşılaştı.
CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Çelik’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan Adli Tıp’a gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz