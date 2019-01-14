İŞKUR İl Müdürü iken istifa ederek AK Parti Başiskele Belediye Başkan Aday Adayı olan Ulvi Yılmaz adayların belirlenmesinin ardından göreve dönüş dilekçesini Ankara’ya sundu. Yılmaz’ın hafta ortasında göreve iade olması bekleniyor.
Bugün 13:48 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:51 TSİ
Ulvi Yılmaz, işe dönüş dilekçesini verdi
İŞKUR İl Müdürü iken istifa ederek AK Parti Başiskele Belediye Başkan Aday Adayı olan Ulvi Yılmaz adayların belirlenmesinin ardından göreve dönüş dilekçesini Ankara’ya sundu.
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Yorumlar
(1 )
Herekeli - İŞKUR ESKİ İL MÜDÜRÜ SAYIN KAŞUKÇU GERİ DÖNEBİLDİ Mİ ACABA NEDEN ?????!!!!
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