Ulvi Yılmaz, işe dönüş dilekçesini verdi

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İŞKUR İl Müdürü iken istifa ederek AK Parti Başiskele Belediye Başkan Aday Adayı olan Ulvi Yılmaz adayların belirlenmesinin ardından göreve dönüş dilekçesini Ankara’ya sundu. Yılmaz’ın hafta ortasında göreve iade olması bekleniyor.