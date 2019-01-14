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Ulvi Yılmaz, işe dönüş dilekçesini verdi

İŞKUR İl Müdürü iken istifa ederek AK Parti Başiskele Belediye Başkan Aday Adayı olan Ulvi Yılmaz adayların belirlenmesinin ardından göreve dönüş dilekçesini Ankara’ya sundu.

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İŞKUR İl Müdürü iken istifa ederek AK Parti Başiskele Belediye Başkan Aday Adayı olan Ulvi Yılmaz adayların belirlenmesinin ardından göreve dönüş dilekçesini Ankara’ya sundu. Yılmaz’ın hafta ortasında göreve iade olması bekleniyor.

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Yorumlar

(1)
01

Herekeli - İŞKUR ESKİ İL MÜDÜRÜ SAYIN KAŞUKÇU GERİ DÖNEBİLDİ Mİ ACABA NEDEN ?????!!!!

Yanıtla . 1Beğen 14 Ocak 14:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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