U14 Futbol Ligi’nde tek maç oynanacak. D Grubu’na dahil maçta Yeşilovaspor ile Körfez Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Müsabaka 19.15’te başlayacak ve Cephanelik Stadı’nda oynanacak.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:00 TSİ
Yeşilovaspor - Körfez G.B.
U14 Futbol Ligi’nde tek maç oynanacak.
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Bugün 00:30 TSİ - Spor 11 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz