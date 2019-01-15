Voleybolda 3 maç var

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Kocaeli voleybol liglerine bugün üç maçla devam edilecek. Maçlar küçük kız Play-Off ve genç erkeklere ait. Program şöyle…

18:30 K.Kız P.-Off Yuvam İz.-Gölcük B. H.Gemici

20:00 K.Kız P.-Off Körfez G.-Kocaeli G. H.Gemici

19:00 Genç Erkek Dilovası G.-Kağıt/B Dilovası