Voleybolda 3 maç var

Kocaeli voleybol liglerine bugün üç maçla devam edilecek. Maçlar küçük kız Play-Off ve genç erkeklere ait. Program şöyle…
18:30 K.Kız P.-Off Yuvam İz.-Gölcük B. H.Gemici
20:00 K.Kız P.-Off Körfez G.-Kocaeli G. H.Gemici
19:00 Genç Erkek Dilovası G.-Kağıt/B Dilovası
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz