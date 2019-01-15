İzmit, Gölcük ve Derince’de 2’şer basket maçı var

Kocaeli mahalli basketbol liglerinde bugün üç ilçede 2’şer olmak üzere toplam 6 maç oynanacak. Kızlarda 1, erkeklerde ise tam 5 maç oynanacak.

Günün programı şu şekilde…

19:00 U 16 Kız Kocaeli Bas.-K.Mürsel İzmit Atatürk

20:30 U 18 E.A Gr. İzmit B.İh.-Yenikent İzmit Atatürk

19:00 U 14 E.P.O. Göl.Bel.-Yenikent B 17 Ağustos

20:30 U 16 E.B Gr. Güneş Gel.-Gölcük B. 17 Ağustos

19:00 U 16 E.C Gr. İzmit Dsi-Gebze GB Derince

20:30 U 16 E.C Gr. Y.Serdar-Kağıt A Derince