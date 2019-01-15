İzmit, Gölcük ve Derince’de 2’şer basket maçı var

Kocaeli mahalli basketbol liglerinde bugün üç ilçede 2’şer olmak üzere toplam 6 maç oynanacak. Kızlarda 1, erkeklerde ise tam 5 maç oynanacak.
Günün programı şu şekilde…
19:00 U 16 Kız Kocaeli Bas.-K.Mürsel İzmit Atatürk
20:30 U 18 E.A Gr. İzmit B.İh.-Yenikent İzmit Atatürk
19:00 U 14 E.P.O. Göl.Bel.-Yenikent B 17 Ağustos
20:30 U 16 E.B Gr. Güneş Gel.-Gölcük B. 17 Ağustos
19:00 U 16 E.C Gr. İzmit Dsi-Gebze GB Derince
20:30 U 16 E.C Gr. Y.Serdar-Kağıt A Derince
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz