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Bugün 00:30 TSİ- Spor G: Dün 14:02 TSİ

İzmit, Gölcük ve Derince’de 2’şer basket maçı var

Kocaeli mahalli basketbol liglerinde bugün üç ilçede 2’şer olmak üzere toplam 6 maç oynanacak.

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Kocaeli mahalli basketbol liglerinde bugün üç ilçede 2’şer olmak üzere toplam 6 maç oynanacak. Kızlarda 1, erkeklerde ise tam 5 maç oynanacak.

Günün programı şu şekilde…

19:00     U 16 Kız                Kocaeli Bas.-K.Mürsel   İzmit Atatürk

 20:30    U 18 E.A Gr.       İzmit B.İh.-Yenikent       İzmit Atatürk

 19:00    U 14 E.P.O.         Göl.Bel.-Yenikent B        17 Ağustos

 20:30    U 16 E.B Gr.        Güneş Gel.-Gölcük B.    17 Ağustos

19:00     U 16 E.C Gr.        İzmit Dsi-Gebze GB        Derince

 20:30    U 16 E.C Gr.        Y.Serdar-Kağıt A              Derince

Bugün 00:30 TSİ - Spor 6 Okunma

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