Okul sporlarında durmak yok

Okullar arası müsabakalar aralıksız olarak yoğun tempoyla sürüyor. Bugün de karate, güreş il birincilikleri, futsal, basketbol ve voleybol maçları var.
Program şöyle…
10:00 Karate Gençler İl Birinciliği Atatürk
10:00 Futsal G. Kız Gel. (5 Maç) Gebze
10:00 Güreş Genç İl Birinciliği Derince
10:00 Basket. Y.Genç E. (4 Maç) Karamürsel
10:00 Voleybol Yıldız Kız (2 Maç) B.Vezirçiftliği
10:00 Futsal Genç Er. (2 Maç) Hasan Gemici
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz