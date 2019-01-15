Okul sporlarında durmak yok

Okullar arası müsabakalar aralıksız olarak yoğun tempoyla sürüyor. Bugün de karate, güreş il birincilikleri, futsal, basketbol ve voleybol maçları var.

Program şöyle…

10:00 Karate Gençler İl Birinciliği Atatürk

10:00 Futsal G. Kız Gel. (5 Maç) Gebze

10:00 Güreş Genç İl Birinciliği Derince

10:00 Basket. Y.Genç E. (4 Maç) Karamürsel

10:00 Voleybol Yıldız Kız (2 Maç) B.Vezirçiftliği

10:00 Futsal Genç Er. (2 Maç) Hasan Gemici