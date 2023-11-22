KOTO Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Başkanı Nihan Çakıcı, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, Uğur Okulları Körfez Kampüs Müdürü Ali Rıza Gündoğdu, Lise ve Ortaokul Müdürü Serkan Savaş’ı ağırladı. KOTO Yönetim Kurulu Üyeleri Yıldırım Yılmaz ve Tahsin Can Kuşkan’ın da yer aldığı ziyarette konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Oda olarak, kentimizin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunan tüm kurumlarla etkili diyalog içerisinde olmayı önemsiyoruz” dedi. Ziyaretlerde, KOTO ve kurumların çalışmaları değerlendirildi.
- Gündem
KOİDER ve Uğur Okulları’ndan KOTO’ya ziyaret
Kentin istişare noktası Kocaeli Ticaret Odası, görüşmelerle dolu yoğun bir haftayı geride bıraktı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.