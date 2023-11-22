KOİDER ve Uğur Okulları’ndan KOTO’ya ziyaret

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Başkanı Nihan Çakıcı, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, Uğur Okulları Körfez Kampüs Müdürü Ali Rıza Gündoğdu, Lise ve Ortaokul Müdürü Serkan Savaş’ı ağırladı. KOTO Yönetim Kurulu Üyeleri Yıldırım Yılmaz ve Tahsin Can Kuşkan’ın da yer aldığı ziyarette konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Oda olarak, kentimizin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunan tüm kurumlarla etkili diyalog içerisinde olmayı önemsiyoruz” dedi. Ziyaretlerde, KOTO ve kurumların çalışmaları değerlendirildi.