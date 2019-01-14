Başaran başardı: 3-0

Son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla küme düşme potasına yaklaşan Başaran, Cephanelik Stadı’nda, normal z sezonun son maçında konuk ettiği Play Off’u garantileyen ikinci sırada ve 37 puanda olan Dilovası Belediyespor’u 3-0 yendi, puanını 19’a çıkardı ve kümede kaldı. Çamçukur ise küme düştü. Gölcük Kavaklı Stadı’nda aynı saatte oynanan diğer maçta, şampiyon Kullarspor ile Çamçukur karşılaştı. Sahada mücadele eden Çamçukur'un kulağı Cephanelik Stadı’ndaydı. Cep telefonları hiç susmazken, Başaranspor’un attığı gollerin haberiyle yıkılan Çamçukur da, Kullarspor'a 2-1 yenildi ve lige veda etti. küme düşen ikinci takım oldu. Ahmet AKAY

B.BAŞARANSPOR: 3 DİLOVASI BLD.: 0

STAT: Cephanelik (1.Küme B)

HAKEMLER: Yakup Kaval ***, Mustafa Kırbaş ***, Umur Kasap ***

B.BAŞARANSPOR: Orkun ***, Mustafa ***, Sercan ***, Ahmet ***, İlyas ***, Emir ***, Recep ***, Burak ***, Melih ****, Kerem ***, Nurettin ***

DİLOVASI BLDSPOR: Ramazan **, Muhammet *, Recep ** (Abdülkerim *), Tahsin **, Şahin **, Hatip ** (Fettullah *), Çetin **, Muhammet **, Osman **, Hüseyin **, Adem ** (Uğur **)

GOLLER: Melih dk.36-83,Burak dk.88