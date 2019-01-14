41 FK, İzmit’e geçit vermedi: 2-6

U14 Futbol Ligi’nde İzmit Belediye’nin namağlup unvanına son veren 41 Futbol Kulübü, rakibini tam 6-2 yenerek flaş bir skor elde etti. Maç sonrasında sevinç yaşayan futbolcuları yönetim ve teknik heyet de kutladı.

U-14 LİGİ’NDE PAZAR GÜNÜNÜN DİĞER SONUÇLARI:

İZMİT GB.: 2-HEREKE YILDIZ: 2

DARICA G.B.: 7 ÇAYIROVA: 0

GÖLCÜKSPOR: 0-G.KARADENİZ: 0

G.YAVUZSELİM: 1 MOLLAFENARİ: 8

KARAMURSEL İY: 7-B.DOĞANTEPE: 1

KOCAELİ MARMARA: 7- İZMİT FK: 1

İZMİT BLD.: 2-41 FUTBOL KULÜBÜ: 6

İZMİT YILDIZ: 0-KARTEPE BLD.: 6

BAŞ.DAMLAR: 0 YAZLIKSPOR: 2

GENÇSPOR: 1-K. YENİŞEHİR: 1

U-16 FUTBOL LİGİ PAZAR GÜNÜNÜN SONUÇLARI:

GÜNEŞSPOR: 9-K. İLÇESİ:: 2

SARIMEŞE: 1-KARTEPE BLD.: 9

YEŞİLOVA: 4-Y.SERDAR: 0

DİLOVASI BLD.: 3 –S.ORHAN: 0

FATİH NEŞE: 0-İZMİT GB: 11

DARICA MARTI: 4-Ş.PINAR G.: 1

GÜMÜŞ: 2 Ç.OVA B. EĞ.: 0

41 KARADENİZ: 1 ÇAYIROVA: 12

G.B.BAĞI: 3 ARAPÇEŞME: 2

DARICA: 2 MUSTAFAPAŞA: 2

GÖLCÜK İ.Y.: 4-ŞİRİN: 0

HARB İŞ: 18-KIZDERBENT: 0

ÇAMLITEPE: 1-41 FK: 6

ÜÇYOLDOĞU: 2-İZMİT FK: 5

YUVACIK: 1-BAŞİSKELE B: 3

M.FENARİ: 5-MUTLUKENT: 1

ÇERKEŞLİ: 2 -B.KARADENİZ: 2

U17 FUTBOL LİGİ PLAY OFF PAZAR GÜNÜ SONUÇLARI:

DERİNCE BİRLİK: 6-KULLAR: 1

BEKİRDERE: 2-İHSANİYE: 1

1.KÜME U 19 FUTBOL LİGİ PAZAR GÜNÜNÜN SONUÇLARI:

DEĞİRMENDERE: 1-KİRAZLIYALI: 3

ÇINARLISPOR: 2-Ķ.HEREKEYILDIZ: 1

ARSLANBEY GB.: 4-İLİMTEPE FK: 2