41 FK, İzmit’e geçit vermedi: 2-6

U14 Futbol Ligi’nde İzmit Belediye’nin namağlup unvanına son veren 41 Futbol Kulübü, rakibini tam 6-2 yenerek flaş bir skor elde etti. Maç sonrasında sevinç yaşayan futbolcuları yönetim ve teknik heyet de kutladı.
U-14 LİGİ’NDE PAZAR GÜNÜNÜN DİĞER SONUÇLARI:
İZMİT GB.: 2-HEREKE YILDIZ: 2
DARICA G.B.: 7 ÇAYIROVA: 0
GÖLCÜKSPOR: 0-G.KARADENİZ: 0
G.YAVUZSELİM: 1 MOLLAFENARİ: 8
KARAMURSEL İY: 7-B.DOĞANTEPE: 1
KOCAELİ MARMARA: 7- İZMİT FK: 1
İZMİT BLD.: 2-41 FUTBOL KULÜBÜ: 6
İZMİT YILDIZ: 0-KARTEPE BLD.: 6
BAŞ.DAMLAR: 0 YAZLIKSPOR: 2
GENÇSPOR: 1-K. YENİŞEHİR: 1
U-16 FUTBOL LİGİ PAZAR GÜNÜNÜN SONUÇLARI:
GÜNEŞSPOR: 9-K. İLÇESİ:: 2
SARIMEŞE: 1-KARTEPE BLD.: 9
YEŞİLOVA: 4-Y.SERDAR: 0
DİLOVASI BLD.: 3 –S.ORHAN: 0
FATİH NEŞE: 0-İZMİT GB: 11
DARICA MARTI: 4-Ş.PINAR G.: 1
GÜMÜŞ: 2 Ç.OVA B. EĞ.: 0
41 KARADENİZ: 1 ÇAYIROVA: 12
G.B.BAĞI: 3 ARAPÇEŞME: 2
DARICA: 2 MUSTAFAPAŞA: 2
GÖLCÜK İ.Y.: 4-ŞİRİN: 0
HARB İŞ: 18-KIZDERBENT: 0
ÇAMLITEPE: 1-41 FK: 6
ÜÇYOLDOĞU: 2-İZMİT FK: 5
YUVACIK: 1-BAŞİSKELE B: 3
M.FENARİ: 5-MUTLUKENT: 1
ÇERKEŞLİ: 2 -B.KARADENİZ: 2
U17 FUTBOL LİGİ PLAY OFF PAZAR GÜNÜ SONUÇLARI:
DERİNCE BİRLİK: 6-KULLAR: 1
BEKİRDERE: 2-İHSANİYE: 1
1.KÜME U 19 FUTBOL LİGİ PAZAR GÜNÜNÜN SONUÇLARI:
DEĞİRMENDERE: 1-KİRAZLIYALI: 3
ÇINARLISPOR: 2-Ķ.HEREKEYILDIZ: 1
ARSLANBEY GB.: 4-İLİMTEPE FK: 2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz