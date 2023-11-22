Başkan Aygün, projelerini hızla hizmete sunarken kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunuyor. Başkan Aygün bu kapsamda son olarak Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği Başkanı Burhanettin Özçelik, yönetim kurulu üyeleri Yasin Ulus, Hakan Baysal, Ümit Urhan, Taner Şentürk ve Ahmet Özçelik’i makamında konuk etti. Gönül belediyeciliği şiarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Aygün, projeleri hayata geçirirken istişareye önem verdiklerini vurguladı. Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği Başkanı Burhanettin Özçelik de ev sahipliği dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
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Sarıkamışlılar Derneği’nden Başkan Aygün’e ziyaret
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken kendisini ziyaret eden konukları ile istişarelerini de sürdürüyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.