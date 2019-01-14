Kocaelispor Vin-San’da başlıyor

Kocaelispor’da Antalya kampı sona erdi. Takım yarın toplanacak ve 20 Ocak’taki Fatsa Belediyespor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Yarınki antrenman Vin-San Tesisleri’nde saat 13.30’da başlayacak.
KEMAL GEÇECEK
Takımdaki tek soru işaret sağ bek Fatih Adıgüzel’in sakatlığı. Antrenmanda sağ ayak üst adalesine darbe alan genç sağ bek Kozan Belediyespor ile oynanan hazırlık maçının 30. dakikasında yerini Kemal Can Aydemir’e bıraktı. Kozan maçında iyi bir görüntü çizen Kemal, Fatih’in forma giyememesi durumunda Fatsa maçında sahaya sağ bekte çıkacak. Fatih’in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz