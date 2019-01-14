Alper Uzun, sözünü tuttu

1. Amatör Lig C Grubu’nda şampiyonluk yaşayan ve Süper Amatör Lig’e yükselen Maşukiyespor’da hem yöneticilik yapan hem de futbol oynayan Alper Uzun, sezonun 4. haftası öncesinde verdiği sözü tuttu

SEZONA İYİ BAŞLAMAMIŞTIK

Genç iş adamı Alper Uzun, son derece güzel bir hikayesi olan konuyu şu şekilde dile getirdi: Sezonun dördüncü haftası öncesiydi. İlk 3 hafta içinde Damlar’a yenilmiş ve Çayırova Fatih ile berabere kalmıştık. Açıkçası moralim de iyi değildi. Acısu ışıklarından sonra Maşukiye yolu üzerinde Mesut Kurt ile Maşukiyespor Futbol Eski Şube Sorumlusu Resul Ubay’ın sahibi olduğu Kartepe At Çiftliği’ne gidip biraz kendime gelmek istedim.

ARTHUR’UN ÜZERİNDE KALDIRACAĞIM

O gün bir konuşma yaptım ve “Resul abi… Belki iyi başlamadık ama şuna söz veriyorum burada, hattı şuradaki atın yani Arthur’un üzerinde şampiyonluk kupasını kaldıracağım” dedi. Haftalar haftaları kovaladı ve takım da tam kadro sahaya çıktıktan sonra üst üste galibiyetler elde ettik ve sezon sonunda rakiplerimizin arasından sıyrılarak şükürler olsun ki şampiyon olduk.

BU SEZONU UNUTMAYACAĞIM

Ben de o gün verdiğim sözü tuttum ve şampiyonluk kupamızı Arthur’un sırtında kaldırdım. Resul Ubay, Mesut Kurt, kuzenim Hülya Çinpolat, eniştem Erdi Çinpolat ile çiftlik çalışanları mutluluğuma ortak oldular. Özellikle benim için çok anlamlı bir sezon geride kaldı. Futbol kariyerime bir şampiyonluk daha ekledim. Emeği geçen herkesten Allah’tan razı olsun. Önümüzdeki sezon ne olur bilemiyorum ama ben bu sezon hiçbir zaman unutamayacağım” dedi. Erdem ÖVÜÇ