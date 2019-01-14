Bağdat’ın forvetine bakın hele!..

Süper Amatör Play-Off Ligi’nde mücadele edecek olan Bağdatspor’da nokta transfer çalışmaları devam ediyor

CİHAT ÇETİN VE MESUT AYGÜN

Yönetim bir yandan takımı daha da güçlü hale getirmeye çalışırken, rakiplerini de inceliyor. Play-Off Ligi’nde iyi işlere imza atmak isteyen İzmit temsilcisinin forvet hattı da oldukça dikkat çekiyor. Süper Amatör Lig’in golcüleri arasında yer alan ve bu sezon da çok kritik gollere imza atan Cihat Çetin ile yuvaya dönen Mesut Aygün, rakip savunmaları hayli terletecek. Mesut bu sezon Hereke’de 18 maçta 23 gol atarak 1. Amatör Lig’in golcüsü oldu.

KENDİLERİNE GÜVENİYORLAR

Cihat Demir açıklamasında “Bağdat’ta farklı bir ruh ve enerji var. Bu bölge futbolu ve bizleri çok seviyor. Bizler de taraftarımızı mutlu etmek için daha fazla mücadele ediyoruz. İnanıyorum ki bu takım BAL’a çıkacak” diye konuştu. Mesut Aygün ise “Tekrar yuvaya dönmek büyük mutluluk. Sorumluluğumuzun ve bizden beklentilerin farkındayız. Çok iyi bir taraftarımız var ve bu taraftara şampiyonluk yakışır. Bunu başarırsak kulüp tarihine de adımızı yazdırmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi. Erdem ÖVÜÇ