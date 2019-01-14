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Darıca A.Ş. yönetimi, takımdan özür diledi

Sorunlu bir Antalya kampını geride bırakan Darıca Gençlerbirliği’nde ödeme krizi gerçekleşmiş ve takım kampın son günü Amed maçını oynamadan kampı bitirmek zorunda kalmıştı.

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Sorunlu bir Antalya kampını geride bırakan Darıca Gençlerbirliği’nde ödeme krizi gerçekleşmiş ve takım kampın son günü Amed maçını oynamadan kampı bitirmek zorunda kalmıştı. Yaşanan mağduriyet üzerine Darıca Gençlerbirliği yönetiminin, teknik ekip, futbolcu ve personelden özür dilediği öğrenildi.

BASIN İLE TOPLANTI YAPILABİLİR

Kulübün yeni sahibi Azeri İşadamı Rauf İsmailyov’un basın mensupları ile tanışma toplantısı yapacağı, otele 88 bin liralık ödemenin de yapıldığı ifade edildi. Bu arada Darıca ekibi Pazar günü deplasmanda Tokatspor ile ikinci yarının ilk maçına çıkacak. Sarı Yeşilli ekipte henüz sözleşmeye imza atılabilmiş değil. Dar zamanda sözleşmelerin de bir an önce çözüme kavuşması bekleniyor.

Bugün 14:16 TSİ - Spor 135 Okunma

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