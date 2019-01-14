Kaleci Samet, Yuvacık’ı taşıdı!

1. Amatör Lig D Grubu’nda namağlup şampiyon Yuvacıkspor’un deneyimli kalecisi Samet Gündüz, Siyah Beyazlı ekibin kritik isimlerinden birisi oldu. Hemen hemen tüm maçlarda kritik kurtarışları ve nokta dokunuşlara imza atan Gündüz elde edilen başarı ile ilgili olarak “Şükürler olsun ki hedefimize ulaştık. Ancak Yuvacıkspor’u Süper Amatör Lig de kesmemeli. Şampiyonluk camiaya hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. Samet Gündüz, Kocaelispor’un alt yapısında ve A takımında da başarı ile forma giymişti.