1. Amatör Lig D Grubu’nda namağlup şampiyon Yuvacıkspor’un deneyimli kalecisi Samet Gündüz, Siyah Beyazlı ekibin kritik isimlerinden birisi oldu. Hemen hemen tüm maçlarda kritik kurtarışları ve nokta dokunuşlara imza atan Gündüz elde edilen başarı ile ilgili olarak “Şükürler olsun ki hedefimize ulaştık. Ancak Yuvacıkspor’u Süper Amatör Lig de kesmemeli. Şampiyonluk camiaya hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. Samet Gündüz, Kocaelispor’un alt yapısında ve A takımında da başarı ile forma giymişti.
Bugün 14:20 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:22 TSİ
Kaleci Samet, Yuvacık’ı taşıdı!
1. Amatör Lig D Grubu’nda namağlup şampiyon Yuvacıkspor’un deneyimli kalecisi Samet Gündüz, Siyah Beyazlı ekibin kritik isimlerinden birisi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz