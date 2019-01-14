Göktan da “ADA” dedi

İlimizin başarılı kalecileri arasında yer alan ve son olarak Uzunçiftlikspor’un kalesini koruyan Göktan Arpacı, Sakarya Süper Amatör Lig takımlarından Arifiye Kalaycıspor ile anlaştı. Çok yetenekli bir kaleci olan Göktan, yeni takımında başarılı olmak istediğini ifade etti.

10 YAŞINDA KALECİLİĞE BAŞLADI

1990 İzmit doğumlu Göktan, futbola 10 yaşında Alikayaspor’da başladı ve aralıksız 6 yıl boyunca Sarı Beyazlı ekipte forma giydi. Sırası ile Acısu, Balaban, Çubuklu Bala, Üçyoldoğu, Tavşantepe, Kandıra Gençlerbirliği, Çayırtepe, Kocaeli Güneş ve İhsaniyespor takımlarında da oynayan Göktan, Kocaeli’nin en iyi kalecileri arasında gösteriliyor.