Kocaeli’nin önemli stoperleri arasında yer alan Yıldıray Aktürk, Sakarya Süper Amatör Lig takımlarından Hendek Akovaspor ile anlaşmıştı. Deneyimli stoper, Hendek temsilcisinin sezon sonunda başarılı olması için elinden geleni yapacağını belirtti. Bu sezon Kartepe Belediyespor ile zor bir sezonu geride bırakan ve takımın ligde kalması için önemli bir rol üstlenen Yıldıray’ın Sakarya ekibinin savunmasına önemli bir katkı yapacağına kesin gözü ile bakılıyor.
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Yıldıray Aktürk varsa SORUN YOK!..
Kocaeli’nin önemli stoperleri arasında yer alan Yıldıray Aktürk, Sakarya Süper Amatör Lig takımlarından Hendek Akovaspor ile anlaşmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz