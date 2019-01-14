Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 2. Grup’ta mücadele eden İzmit DSİ, 13. maçında Çanakkale Kale 1957’ye deplasmanda 3-0 mağlup oldu ve 14. yenilgisini aldı. Kız voleybolcular setleri 25-12,25-13 ve 25-8 kaybetti. Öte yandan İhsaniyespor haftayı hükmen galibiyet ile geçirdi. İhsaniyespor’un 4 galibiyet ve 9 da yenilgisi bulunuyor.
Bugün 14:22 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:23 TSİ
DSİ, yine mağlup: 3-0
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 2. Grup’ta mücadele eden İzmit DSİ, 13. maçında Çanakkale Kale 1957’ye deplasmanda 3-0 mağlup oldu ve 14. yenilgisini aldı.
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Bugün 14:22 TSİ - Spor 13 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz