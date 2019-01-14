DSİ, yine mağlup: 3-0

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 2. Grup’ta mücadele eden İzmit DSİ, 13. maçında Çanakkale Kale 1957’ye deplasmanda 3-0 mağlup oldu ve 14. yenilgisini aldı. Kız voleybolcular setleri 25-12,25-13 ve 25-8 kaybetti. Öte yandan İhsaniyespor haftayı hükmen galibiyet ile geçirdi. İhsaniyespor’un 4 galibiyet ve 9 da yenilgisi bulunuyor.