Bayanlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde ilimizi temsil eden Kocaeli Basket takımı, yarın İzmit Atatürk Spor Salonu’nda İzmir Büyükşehir Belediye takımını ağırlayacak. Müsabaka saat 17.00’de başlayacak.
Bugün 08:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:24 TSİ
Kocaeli Basket, yarın İzmir BŞB’yi ağırlıyor
Bayanlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde ilimizi temsil eden Kocaeli Basket takımı, yarın İzmit Atatürk Spor Salonu’nda İzmir Büyükşehir Belediye takımını ağırlayacak.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor 8 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz