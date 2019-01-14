CHP’li İsmet İşeri’ye sürpriz doğum günü

CHP Gölcük İlçe Örgütü’nde önceki gün Gölcük Belediye Başkan adayı İsmet İşeri için ilçe binasında sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Doğum günü partisinde duygusal anlar yaşadı. İsmet İşeri’nin eşi Aynur İşeri tarafından organize edilen doğum gününde partili dostları da İşeri’yi yalnız bırakmadı. Belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri, gençlik ve kadın kolları yöneticileri İşeri ‘ye mutlu yıllar dileklerini ilettiler.
ÇOK MUTLU OLDU
Sürpriz doğum günü karşısında oldukça mutlu olan ve 61’nci yaşını kutlayan İsmet İşeri, “Bugün benim için çok duygusal bir gün oldu. Hiç beklemediğim bir sürpriz ile karşılaştım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burada bulunan sevgili dostlarımın gözlerindeki mutluluktan anladığım kadarıyla, bugün iki sevinci bir arada yaşıyoruz. Yarışacağımız aday, doğum günümde açıklandı. Gölcük için, hepimiz için hayırlı olsun" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz