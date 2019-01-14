İZKANDER, Kandıra sanayisini ziyaret etti

İzmit Kandıra Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (İZKANDER) yılın ilk ziyaretini Kandıra Sanayi Sitesi Yaşatma Koruma ve Sanayi Sitesi Camii Onarma Derneğine gerçekleştirdi. İki dernek Kandıra Sanayi Sitesi’nde kahvaltıda buluştu. İZKANDER Başkanı Özkan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Yeni yılda ilk ziyaretimizi alın terinin harman olduğu Kandıra Sanayi Sitesine gerçekleştirdik. Kandıramıza, Kandıra insanımıza bir katkıda bulunabilmek en büyük gayemiz. Gerek sosyal anlamda, gerekse kültürel anlamda Kandıramız için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Kandıramız bizim gözbebeğimiz, derdi ile dertlenip sevinci ile sevineceğiz “dedi.