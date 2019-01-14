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Bugün 14:53 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 14:54 TSİ

Bir festival bitti, bir festival gelecek

Kocaeli Bölge Tiyatrosu öğrencileri seyircilere veda etti. “9.Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması” Alkış Grubunun- “Sessiz Orkestra” oyunu ile bitti.

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Tiyatrocular ekim ayında eğitimlerine başladılar; müzik, dans, doğaçlama, yaratıcı drama, hareket derslerinde önce sorguladılar sonra uyum sağladılar, beraber hareket etmeyi bedenlerini keşfetmenin tadını çıkarttılar. “Cadde Sokak Çarşı Pazar Yer Gök Tiyatro” sloganına hayat verdiler. “9.Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması”nda Dolphin AVM’nin katkılarıyla tüm öğrendiklerini gösterebilecekleri bir fırsat buldular…

KLASİK OYUNLAR

Tiyatro Okulumuzun 11 grubu ve Denizliden gelen misafir grubu ile 12 grup velilere ve tüm Kocaeli seyircilerine birbirinden güzel oyunlarını sergilediler. Kocaeli Bölge Tiyatrosu bir festivali bitirdi ama Mayıs ayı festivaline yarından itibaren başlayacak. İkinci dönem klasik oyun provaları ile geçecek ve Sabancı Kültür Merkezi’nde  çocuklar “26.Çocuk Oyuncular Festivali” ile seyirciyle tekrar buluşacak.

Bugün 14:53 TSİ - Kültür-Sanat 13 Okunma

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