Engelli öğrencilerden muhteşem etkinlik

Kroman Çelik İlkokulu Salonunda, Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri bir sunum yaptılar. Yapılan sunumda öğretmen isterse, her şeyi yapabilir gerçeğini ortaya çıktı. Engelli öğrencilerin hazırladığı program beğenilirken engelli olmayan kişilerin hazırladığı programlardan daha fazla alkış ve beğeni kazandı.
TEŞEKKÜR ETTİ
Sunum sonunda Kroman Çelik İlkokulu Okul Aile Birliği engelli öğrencilere patlamış mısır ikram edildi. Okul Müdürü Zihni Aydın, başta Gebze Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Fikret Tonyalı’ya öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür etti. Bu buluşmaların tekrar etmesini istedi. Ayrıca katılım sağlayan Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürü Sayın Kemal Tetik’e teşekkürlerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz