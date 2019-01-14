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Alçıpan ustası kendini astı!

Derince İbni Sina Mahallesinde amcasına ait evde ikamet eden 45 yaşındaki alçıpan ustası kalorifer borusuna bağladığı atkısı ile kendisini asarak yaşamına son verdi.

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Alınan bilgiye göre Derince İbni Sina Mahallesi Yeni Kapı Sokak Hilal Partmanı adresindeki amcası Seyit Şahin'e ait evde tek başına yaşayan 45 yaşındaki Kemal Şahin'den haber alamayan babası Vahit Şahin, eve gelerek kendisini kontrol etmek istedi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımı ile eve giren yakınları Kemal Şahin'i atkı ile doğalgaz borusunda asılı halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kemal Şahin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerinin evde yaptığı inceleme işlemlerinin ardından yaklaşık 10 gün önce intihar ettiği tahmin edilen Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Bir süre önce eşinden boşanan ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen alçıpan ustası Kemal Şahin'in psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 15:01 TSİ - Asayiş 733 Okunma

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