Körfez’de sosyal ve kültürel alanlarda yaptığı çalışmalarıyla tanınan Kemal-Bahar Kiraz çifti, biricik kızları Elanaz için özel bir mekanda doğum günü partisi düzenledi. Düzenlenen doğum günü partisine Kiraz ailesinin dostları ve Elanaz'ın arkadaşları katıldı. Elanaz, kendisi için hazırlanmış olan pastanın üzerindeki mumları söndürürken, yanında bulunanla hep bir ağızdan ' İyi ki doğdun Elanaz' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olduğu her halinden belli olan Elanaz, bu özel ve güzel günde doyasıya eğlendi, bu güzel günün tadını çıkardı.
Bugün 15:00 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:04 TSİ
Elanaz'a güzel kutlama
Körfez’de sosyal ve kültürel alanlarda yaptığı çalışmalarıyla tanınan Kemal-Bahar Kiraz çifti, biricik kızları Elanaz için özel bir mekanda doğum günü partisi düzenledi.
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Bugün 15:00 TSİ - Yaşam 4 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz