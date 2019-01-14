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Elanaz'a güzel kutlama

Körfez’de sosyal ve kültürel alanlarda yaptığı çalışmalarıyla tanınan Kemal-Bahar Kiraz çifti, biricik kızları Elanaz için özel bir  mekanda doğum günü partisi düzenledi.

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Körfez’de sosyal ve kültürel alanlarda yaptığı çalışmalarıyla tanınan Kemal-Bahar Kiraz çifti, biricik kızları Elanaz için özel bir  mekanda doğum günü partisi düzenledi. Düzenlenen doğum günü partisine Kiraz ailesinin dostları ve Elanaz'ın arkadaşları katıldı. Elanaz, kendisi için hazırlanmış olan pastanın üzerindeki mumları söndürürken, yanında bulunanla hep bir ağızdan ' İyi ki doğdun Elanaz' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olduğu her halinden belli olan Elanaz, bu özel ve güzel günde  doyasıya eğlendi, bu güzel günün tadını çıkardı.

Bugün 15:00 TSİ - Yaşam 4 Okunma

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