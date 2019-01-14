Hisar’da hamarat eller iş başında

Yarışmaya kız öğrencilerin yanı sıra, erkek öğrencilerin de yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Öğrenciler, yapmış oldukları birbirinden nefis yemeklerle jüriyi etkilemeyi başardı.

MUTFAK HİZMETLERİ

Yarışma koordinatörü Aysel Özcan, öğrencilerimizin akademik başarıları yanında yeteneklerini de keşfetmeleri amacıyla böyle etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Öğrenciler, yapıp yaşayarak mutfak hizmetlerinin zorluklarını görmüş olup, önlerine hazır olarak gelen yemeklerin aslında ne kadar da zahmetle hazırlandıklarını işin mutfağında öğrendiler.

LEZZETLİ TARİFLER

Heyecanlı dakikalara sahne olan yarışmada öğrencilerin hazırlamış olduğu birbirinden şık masalar ve lezzetli tarifler karşısında jüri üyeleri, puanlamada zor anlar yaşadı. Üyeler, öğrencilerin beklenenden daha kaliteli ürünler sunduklarını belirterek, karar verme noktasında zorlandıklarını söylediler.