TEMA Vakfı Gölcük İlçe Sorumlusu Melahat Aşıkoğlu ve Yardımcısı İlkay Küçük, Turgut Özal İlkokulu 2-F sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Sevil Gürol ile bir araya geldi. Öğrencilere çevre eğitimi ve toprak sunumu gerçekleştirildi. Turgut Özal İlkokulu 2-F Sınıfı Öğretmeni Sevil Gürol gerçekleştirilen etkinlik hakkında, “Ben ve çocuklarım bu güzel etkinlik için sizlere çok teşekkür ederiz. TEMA ailesi olmak harika bir şeydir” dedi. TEMA Vakfı Gölcük İlçe Sorumlusu Melahat Aşıkoğlu da, “2-F Sınıfı Öğretmeni Sevil Gürol’a TEMA’ya duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz” dedi.
Bugün 15:11 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 15:13 TSİ
Öğrencilere TEMA sevgisi aşılandı
Gölcük Turgut Özal İlkokulu 2-F sınıfına TEMA ile ilgili çevre eğitimi ve toprak sunumu yapılarak, öğrencilerin tema kartları ve rozetleri kendilerine teslim edildi.
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Bugün 15:11 TSİ - Eğitim 8 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz