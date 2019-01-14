Öğrencilere TEMA sevgisi aşılandı

TEMA Vakfı Gölcük İlçe Sorumlusu Melahat Aşıkoğlu ve Yardımcısı İlkay Küçük, Turgut Özal İlkokulu 2-F sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Sevil Gürol ile bir araya geldi. Öğrencilere çevre eğitimi ve toprak sunumu gerçekleştirildi. Turgut Özal İlkokulu 2-F Sınıfı Öğretmeni Sevil Gürol gerçekleştirilen etkinlik hakkında, “Ben ve çocuklarım bu güzel etkinlik için sizlere çok teşekkür ederiz. TEMA ailesi olmak harika bir şeydir” dedi. TEMA Vakfı Gölcük İlçe Sorumlusu Melahat Aşıkoğlu da, “2-F Sınıfı Öğretmeni Sevil Gürol’a TEMA’ya duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz” dedi.