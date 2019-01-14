Emekli Evi’nde kitap okunuyor

Gölcük Kent Konseyi Emekliler Meclisi üyeleri Emekli Evi’nde kitap okuma günlerine devam ediyor. Kitap okuma günlerinde belirlenen dünya klasiklerinden bir kitabı katılımcıların sayfa sayfa okuyup, sonra üzerinde düşüncelerin açıklandığı bu program oldukça keyifli geçti.

HASRET GİDERDİK

Gölcük Kent Konseyi Emekliler Meclisi üyeleri, “Gölcük Kent Konseyi Emekli Evi’nde arkadaşlarımızla buluşup hasret giderdik. Emekli Evimizde Başkanımız Recep Akel, sağ olsun bizleri buraya teşvik ediyor ve her türlü hizmetlerden yararlanabiliyoruz. Mesela kütüphanemizde kitap okuyoruz, çayımızı kahvemizi içiyoruz, toplantılarımızı yapıyoruz. Hepimiz Emekli Evi’nde huzur bulduk.” dediler.