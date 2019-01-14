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Jandarmadan trafik eğitimi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında okullardaki eğitimlerini sürdürülüyor.

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında okullardaki eğitimlerini sürdürülüyor. Proje kapsamında önceki gün Kandıra ilçesindeki Kefken ilk ve ortaokullarındaki öğrencilere, jandarma ekipleri eğitim verdi. 

KİMLİK KARTI

Öğrencilerin trafik konusunda bilgileri geliştirilen eğitimde, her öğrenciye trafik dedektifi kimlik kartı dağıtıldı. Eğitim ve denetimlerin artarak devam edeceğini belirten İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaları önlemek için her türlü tedbirin alındığını ifade etti.

Bugün 15:13 TSİ - Eğitim 8 Okunma

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