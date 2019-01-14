Gölcük Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Bekir Tülü ve Yönetimi üyelerine yönelik yaptıkları etkinliklere devam ediyor. 70 kişilik TEMAD üyeleri önceki gün Erikli Tepe’ye gezi düzenledi. Erikli Tepe’de belediye tarafından yapılan tesislerden memnun kalan TEMAD üyeleri, işletmeden memnun kalmadıklarını belirtti. TEMAD Başkanı Bekir Tülü, “70 kişilik grubumuzla Erikli Tepe’ye gittik. Gölcük Belediyesi çok güzel tesis yapmış. Biz daha önce randevu alarak oraya gittik. Tesiste personel eksikliği nedeni ile birçok aksaklık yaşandı. Doğa harikası yerde, vatandaşa hizmet için personel açığı da kapatılmalı" dedi.
Bugün 15:14 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:16 TSİ
TEMAD, Erikli Tepe’yi turladı
Gölcük Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Bekir Tülü ve Yönetimi üyelerine yönelik yaptıkları etkinliklere devam ediyor.
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Bugün 15:14 TSİ - Gündem 8 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz