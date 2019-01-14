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TEMAD, Erikli Tepe’yi turladı

Gölcük Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Bekir Tülü ve Yönetimi üyelerine yönelik yaptıkları etkinliklere devam ediyor.

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Gölcük Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Bekir Tülü ve Yönetimi üyelerine yönelik yaptıkları etkinliklere devam ediyor. 70 kişilik TEMAD üyeleri  önceki gün Erikli Tepe’ye gezi düzenledi. Erikli Tepe’de belediye tarafından yapılan tesislerden memnun kalan TEMAD üyeleri, işletmeden memnun kalmadıklarını belirtti. TEMAD Başkanı Bekir Tülü, “70 kişilik grubumuzla Erikli Tepe’ye gittik. Gölcük Belediyesi çok güzel tesis yapmış. Biz daha önce randevu alarak oraya gittik. Tesiste personel eksikliği nedeni ile birçok aksaklık yaşandı. Doğa harikası yerde, vatandaşa hizmet için personel açığı da kapatılmalı" dedi.

Bugün 15:14 TSİ - Gündem 8 Okunma

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