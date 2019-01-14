“Evde Bakım” hizmeti devem ediyor

Büyükşehir Belediyesi 2006 yılından itibaren hayata geçirdiği Evde Bakım Hizmeti, kimsesiz vatandaşların yüzünü güldürüyor. Kar yüksekliğinin 1 metreyi aştığı köylere kadar kentin en ücra bölgelerine ulaşılan hizmet ile hastaların öz bakımı ve ev temizlikleri yapılıyor. Evde Bakım Hizmeti’nde yararlanan ailelerden birisi de Aslim Ailesi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerden biri olan Avluburun köyünde yaşayan Aslım ailesine, kalınlığının yarım metreyi aştığı bölgeye giden ekipler zor şartlar altında olsa da ulaştı. 1,5 Yıldır yatalak olan Mürvet Aslım’ın yardımına Evde bakım hizmeti ekipleri koşuyor. Mürvet Aslım’ın evine giden ekipler, hastanın öz bakımını yaptı. Ekipler ayrıca evin bütün temizliğini yaparak hastalara yardımcı oluyor.

NASIL YARARLANILIYOR

Maddi imkânsızlıklardan, kimsesizlikten veya hastalıktan dolayı oluşan olumsuzlukları önlemek amacı ile hayata geçirilen hizmetten yararlanabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon merkezi ile irtibata geçiliyor. Bilgisi alınan hasta vatandaşın evine incelemeye gidiliyor. Gerekli şartların oluştuğu tespit edilen kişiler hakkında karar alınıyor. Kararın ardından Evde Bakım hizmetleri ekibi evin periyodik olarak temizliği ve hasta kişinin öz bakımını yapıyor.