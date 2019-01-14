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Karamürsel kavşağı iki yakayı birleştirecek

Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel kent merkezi D-130 üzerindeki kavşak çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken proje tamamlandığında kent merkezi trafiği akıcılık kazanacak.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen ve önemli ulaşım projelerinden bir tanesi olan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda yapım işi tüm hızıyla sürüyor. Tünel, 19 metre genişliğinde 290 metre kapalı kesite sahip. 290 metrelik tünel kısmıyla şehirlerarası yolculuk yapan araçların şehir merkeziyle bağını kesecek olan proje, ilçenin iki yakasını birleştirerek bir bütünlük kazandıracak.

290 METRE TÜNEL

Tünel üzerinde dört adet dönüş, dört adet de cadde bağlantısı yer alacak. Karamürsel’de ulaşıma nefes aldıracak dalçık kavşakta fore kazık ve altyapı çalışmaları ve içme suyu yağmur suyu ve atık su hattı imalatları gerçekleştiriliyor. Kent meydanı bölgesini içine alan çalışma, D-130’daki araçların Bursa yönüne transit geçişlerini sağlarken, kent merkezi trafiğine de akıcılık kazandıracak.

D-130 ÜZERİNDE

Karamürsel Kent Meydanı bölgesinde yapılan tünel geçişli kavşak D-130 karayolu üzerinde uygulanıyor. 19 metre genişliğinde olacak tünel geçişli kavşak 2 çapı 2 şeritli dalçık olarak yapılıyor. Proje ile birlikte D-130 karayolunun bin 710 metrelik kısmı da yeniden düzenlenecek.

ULAŞIM RAHATLAYACAK

Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nın hayata geçmesiyle birlikte ilçedeki ulaşım ana arterlerinde büyük bir rahatlamaya da neden olacak.  Tünel imalatlarıyla birlikte yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yanı sıra içme suyu imalatları da gerçekleştirilen köprülü kavşak projesi, çevre düzenlemesi çalışmalarıyla Karamürsel ilçesine değer katacak.

Bugün 15:19 TSİ - Gündem 8 Okunma

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