Karakadılar’dan TIR parkı vaadi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar, seçim çalışmaları kapsamında önceki gün SUMOTAŞ Lojistik firmasını ziyaret etti. SUMOTAŞ Başkanı Mehmet Top ve şoförler ile buluşması sırasında CHP’li Karakadılar’a Kartepe İlçe Başkanı Şeref Kırmızı da eşlik etti.

“TIR GARAJI YAPACAĞIZ”

Üyelerle buluşması sırasında konuşan CHP’li aday Cumhur Karakadılar, sektör temsilcileri için projelerinin olduğunu söyledi. Karakadılar, “Hepimiz kamyoncuyuz, otobüsçüyüz, köylüyüz, çiftçiyiz. Sorunlarınızın hepsini biliyorum. Ben fabrika ile sorun yaşadığınızda hep yanınızda olacağım. Bu bölgede TIR garajı yok. 2 araç yan yana geldiğinde yol kapanıyor. Buraya bir TIR garajı yapacağız” dedi.

“HÜSEYİN ÜZÜLMEZ’İN ARACINI SATACAĞIZ”

Kendi dönemlerinde muhtarlara ve halka sormadan hiçbir projenin yapılmayacağını da sözlerine ekleyen Karakadılar, “İmarla ilgili yolsuzluklar var. Çocuklarımıza otobüsleri ücretsiz yapacağız. Belediye başkanı Hüseyin Üzülmez’in bindiği makam aracını satarak kadınlarımıza Halk Eğitim Merkezi’nde kurslar açacağız. Ayrıca çocuklarımıza kreşler açıp atanamayan öğretmenlerimize çocuklarımızı emanet edeceğiz” diye konuştu.

“TOPRAKLARIMIZ VERİMLİ”

Kartepe’nin verimli bir toprağa sahip olduğunu dile getiren Karakadılar, şöyle konuştu: “Bir komünist belediye başkanı çıktı, dünyaya nam saldı. Bizim Kartepe, oradan çok büyük. Orada çiftçilik yapılabiliyor da Kartepe’de neden yapılmasın. Bana bir sefer yetki verin sosyal belediyeciliği görelim. Mevcut yönetim sosyal belediyecilik için bütçenin yüzde 3’ünü bile ayırmıyor, biz bunu yüzde 20’ye çıkaracağız.”