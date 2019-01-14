Ölmez: Koltuk Adnan’ı değiştirmez

Adaylığın açıklanmasının ardından konu hakkında açıklama yapan AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Turan’a bizzat kefil olduğunu dile getirdi. Ölmez, başkan adayı Turan için, “Dürüst, samimi, teşkilatçı ve ekip çalışmasını bilen bir arkadaşımızdır” dedi.

“KOLTUK DEĞİŞTİRMEZ”

Adnan Turan’ın Kandıra’yı iyi tanıdığını dile getiren Ölmez, “Kendisi 3 dönemdir Kandıra’yı seçime hazırladı. Adnan Turan, koltuk yüzünden değişecek değil. Seçimleri kazanacağımıza inanıyorum. İlçemizin bütün eksiklerini birlikte gidereceğiz. İttifak ortağımız MHP ile aramız çok iyi” ifadelerini kullandı.