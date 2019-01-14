Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:23 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:24 TSİ

Ölmez: Koltuk Adnan’ı değiştirmez

AKP’de Kandıra Belediye Başkanlığı için aday olarak eski il yöneticilerinden Adnan Turan gösterildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Adaylığın açıklanmasının ardından konu hakkında açıklama yapan AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Turan’a bizzat kefil olduğunu dile getirdi. Ölmez, başkan adayı Turan için, “Dürüst, samimi, teşkilatçı ve ekip çalışmasını bilen bir arkadaşımızdır” dedi.

“KOLTUK DEĞİŞTİRMEZ”

Adnan Turan’ın Kandıra’yı iyi tanıdığını dile getiren Ölmez, “Kendisi 3 dönemdir Kandıra’yı seçime hazırladı. Adnan Turan, koltuk yüzünden değişecek değil. Seçimleri kazanacağımıza inanıyorum. İlçemizin bütün eksiklerini birlikte gidereceğiz. İttifak ortağımız MHP ile aramız çok iyi” ifadelerini kullandı.

Bugün 15:23 TSİ - Siyaset 12 Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Hürriyet: İyi ki oy vermişim diyeceksiniz mask
Hürriyet: İyi ki oy vermişim diyeceksiniz
AKP'li Sibel Gönül'den MHP'li Köse'ye ziyaret mask
AKP'li Sibel Gönül'den MHP'li Köse'ye ziyaret
Karakadılar: Mustafa’ya ‘Kocaman’ fark atacağım mask
Karakadılar: Mustafa’ya ‘Kocaman’ fark atacağım
Ünlü: Hiçbir ilçede aday çıkarmayacağız mask
Ünlü: Hiçbir ilçede aday çıkarmayacağız
İki aday ilk kez Vanlılarda buluştu! mask
İki aday ilk kez Vanlılarda buluştu!
CHP, işi sıkı tutuyor mask
CHP, işi sıkı tutuyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İşte AKP'nin adayları! mask
İşte AKP'nin adayları!
AKP'nin başkan adaylarını tanıyalım mask
AKP'nin başkan adaylarını tanıyalım
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki mask
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki
Kar geri dönüyor mask
Kar geri dönüyor
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek mask
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi mask
AKP'nin aday adayı Sibel Gönül'ü eleştirdi

GALERİ

Zeybek, Bilecik adaylarını tanıttı mask
Zeybek, Bilecik adaylarını tanıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan komşuda mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan komşuda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen 13 yaşındaki çocuk göz yaşlarına boğuldu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen 13 yaşındaki çocuk göz yaşlarına boğuldu
Erdoğan'dan Kocaeli'de adaylara talimat "Adresleri bulun" mask
Erdoğan'dan Kocaeli'de adaylara talimat "Adresleri bulun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı
İzmit Körfezi'ne flamingo akını mask
İzmit Körfezi'ne flamingo akını
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL