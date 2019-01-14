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SP’li Yıldız’dan Tank Palet’e destek

Saadet Partisi (SP) Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, yaptığı açıklamada Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası hakkında verilen özelleştirme kararına tepki gösterdi.

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Saadet Partisi (SP) Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, yaptığı açıklamada Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası hakkında verilen özelleştirme kararına tepki gösterdi. Açıklamasında fabrikanın her alanda kendisini ispat etmiş ve verimliliğini artırmış bir tesis olduğunu dile getiren Yıldız, “Özelleştirme yanlından dönülmelidir. Tank Palet Fabrikası’nda bine yakın insan çalışıyor. Burada yurtdışı muadil fabrikalara göre yarı fiyatına TSK’nın ihtiyacı olan tank ve palet üretimi yapılıyor. Böyle bir fabrikanın satılması veya özelleştirilmesi gibi anlamsız bir girişimle elimizden gitmesine nasıl sessiz kalınır?” dedi.

Bugün 15:23 TSİ - Siyaset 8 Okunma

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