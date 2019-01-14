Törk: Her kuruşun hesabını soracağız

CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk, vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olarak hafta sonunu Darıcalı vatandaşlar ile geçirdi. Düğünden cenazeye, dernek ziyaretlerinden esnaf ziyaretlerine, kıraathane, hasta ziyaretleri ve ev buluşmaları ile yoğun bir hafta sonu mesaisi harcayan Törk, son olarak Darıca Kars İl ve İlçeleri Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Dernek ziyaretinde ilk olarak Darıca Kars İl ve İlçeleri Dayanışma Derneği Başkanı Ali Şen bir selamlama konuşması yaptı.

“ÇIKTIĞIMIZ YOL, HİZMET YOLU”

Başkan Şen’in ardından konuşarak Darıca’da birlik günü olduğunu ifade eden Törk, “Bu kente hizmet için bu yola girdim. Bu kentte yaşayıp da hizmet alamayan, hak ettiği değeri göremeyen vatandaşlarıma sesleniyorum; sıkıntılarınızı biliyorum. Hepinizin derdine derman olabilmek için göreve geleceğiz. Çıktığımız yol sadece hizmet yolu. Bu kentte yaşayan 4 yaşındaki yavrularımızdan başlayarak, gençlerimizin, büyüklerimizin ve Darıca’da yaşayan herkesin hizmet alabildiği, mutlu olabildiği bir Darıca’yı yeniden sizlerle beraber yeniden ayağa kaldıracağız” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Darıca Kars İl ve İlçeleri Dayanışma Derneği Başkanı Ali Şen, CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk’e ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.