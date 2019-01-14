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3 bin öğrenciye burs müjdesi

Körfez Belediyesi’nin Gün Işığı Derneği iş birliği ile 4 yıllık devlet üniversitelerinde okuyacak olan öğrencilere vereceği eğitime katkı payları için sonuçlar internet sitesinden açıklandı.

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Körfez Belediyesi’nin Gün Işığı Derneği iş birliği ile yüksek öğrenimini yapan 4 yıllık devlet üniversitelerinde okuyacak olan öğrencilere verdiği eğitime katkı payları, bu yıl da devam ediyor. Başvuru süreci geçtiğimiz ay gerçekleştirilmişti. Başvuruların değerlendirilme süreci tamamlandı, burs almaya hak kazanan 3 bin öğrencinin isimleri Körfez Belediyesi’nin internet sitesi  ‘www.korfez.bel.tr’ üzerinden duyuruldu.

5 YILDA 14 BİN ÖĞRENCİ

Siteye giren öğrenciler, sorgulama ekranından TC kimlik numaraları ile sonucu öğrenebilecek. 2014-2015 yılında 2 bin 135, 2015-2016 yılında 2 bin 506, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 2 bin 800, 2017-2018 eğitim öğretim yılında da 3 bin 200 öğrenciye burs verilmişti. Bu yıl verilecek burslar ile birlikte bugüne kadar yaklaşık 14 bin öğrencinin eğitimine katkı sunulmuş olacak.

MÜJDE BAŞKAN’DAN

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi ile birlikte bir müjdeli haber de Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’dan geldi. Başkan Baran, burs almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına ilk taksitlerin hafta içerisinde öğrencilerin hesaplarına yatacağını açıkladı.

Bugün 15:35 TSİ - Eğitim 20 Okunma

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