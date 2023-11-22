Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 95 Personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:
95 KİŞİLİK DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM DUYURUSU
İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 95 Kişilik Daimi İşçi Statüsünde Personel Alım Duyurusu ekte mevcuttur.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.