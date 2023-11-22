22 Kas 2023 - 13:24 - Gündem

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 95 Personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 95 Daimi İşçi istihdam edecek. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek. Sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak