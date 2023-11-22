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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 95 Personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 95 Daimi İşçi istihdam edecek. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek. Sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak 

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 95 Personel alacak mask

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

95 KİŞİLİK DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM DUYURUSU

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 95 Kişilik Daimi İşçi Statüsünde Personel Alım Duyurusu ekte mevcuttur.
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22 Kas 2023 - 13:24 - Gündem

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